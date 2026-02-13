Goldman Sachs: TCMB’nin faiz indirimleri 900 baz puanın altında kalabilir

Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2026 yılı ilk Enflasyon Raporu toplantısının ardından yaptığı değerlendirmede, yıl sonuna kadar gerçekleşmesi beklenen faiz indirimlerinin 900 baz puanlık öngörünün altında kalabileceğine işaret etti.

Banka analizinde, Türkiye ekonomisinde süren büyüme ivmesinin enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğuna dikkat çekildi. Bu çerçevede TCMB'nin fiyat istikrarını sağlamak amacıyla ilave parasal sıkılaştırma adımları atmak zorunda kalabileceği belirtildi.

Goldman Sachs'a göre olası sıkılaştırma, doğrudan politika faizinden ziyade makroihtiyati araçlar üzerinden gelebilir. Özellikle kredi büyümesine yönelik sınırların daraltılması öncelikli adım olarak öne çıkıyor.

Öte yandan TCMB, 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 15–21 bandına güncelledi. Toplantıda verilen mesajlar piyasa aktörleri tarafından "şahin" bir duruş olarak değerlendirilirken, Goldman Sachs büyüme hızının enflasyon hedefleriyle daha uyumlu bir patikaya çekilmesi gerektiğini savundu. Banka, bu doğrultuda faiz indirim sürecinde daha temkinli ve sınırlı bir yaklaşım beklediğini vurguladı.