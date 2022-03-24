Güçlü büyüme devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu
, yönetilen, yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatlarının, tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdığını söyledi. Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda yatırımcılarla bir araya gelen Kavcıoğlu, yüksek frekanslı verilerin, ilk çeyrekte de büyümenin güçlü olduğunu gösterdiğini ifade etti.
RİSKLER TAKİP EDİLİYOR
Kavcıoğlu, cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan risklerin yakından takip edildiğini vurgulayarak, "KDV indirimi ve kademeli enerji tarifesinin, enerji fiyatlarındaki artışı dengeleyeceğini düşünüyoruz. Yönetilen, yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları, tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı. Son dönemde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Tüketici Fiyat Endeksi
(TÜFE) makası ham verilerin ima ettiğinden düşük" değerlendirmesinde bulundu.
REZERVLER ARTIRILACAK
Liralaşma stratejisinin fiyat istikrarında asli unsur olduğuna dikkati çeken Kavcıoğlu, cari denge beklentilerindeki sapmanın enerji fiyatından kaynaklandığını bildirdi. Kavcıoğlu, son bir yıldır geliştirdikleri proaktif rezerv yönetim stratejilerini son aylarda çeşitlendirdiklerine işaret ederek, "Bu kapsamda rezervlerimiz, son dönemde istikrarlı bir seyir izlemekte. Biz, TCMB olarak rezervlerimizi aynı kararlılıkla güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Uzun vadeli yatırım kredilerini önemserken, bireysel kredilerin yavaşlamasının enflasyondaki düşüşü destekleyeceğini düşündüklerini ifade eden Kavcıoğlu, "Baz etkilerinin kalkmasıyla dezenflasyonist süreç başlayacak" ifadelerini kullandı. Kavcıoğlu, toplantıda ayrıca Kur Korumalı Mevduat ve YUVAM ile döviz kurundaki sağlıksız fiyat oluşumlarının önüne geçildiğini söyledi.
İHRACATÇI KAYBI TELAFİ EDİYOR
Toplantı kapsamında TCMB Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürü Orhun Sevinç
de bir sunum yaptı. Sunumunda, bölgesel çatışmanın Rusya
ve Ukrayna
'ya olan ihracatı etkilediğini, ancak ihracatçıların pazar değiştirme esneklikleri sayesinde başta Avrupa
ve Orta Doğu
ülkelerine yapılan ihracatla kayıpların telafi edildiğini anlatan Sevinç, "2022'de turizm gelirlerinin salgın öncesi seviyelere ulaşabileceğini tahmin ediyoruz" ifadesini kullandı. TCMB Para Politikası Kurulu Üyesi Mustafa Duman
ise enflasyonun, dışsal ve geçici faktörlerden dolayı yükseldiğini belirterek, "Enflasyon yıl sonuna doğru gerileyecek, gelecek yıl da tek haneye yakınsayacak" değerlendirmesinde bulundu.
LİRALAŞMA ODAKLI YAKLAŞIM SÜRECEK
Öte yandan TCMB, faizde değişikliğe gitmediği mart toplantısına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantı özetlerinde liralaşmaya vurgu yaptı. Özette, "Para politikasında sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri de gözeten liralaşma odaklı bir yaklaşım sergilenmeye devam edilecektir. Kurul, kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasının finansal istikrar açısından önemli bir rol oynayacağını değerlendirmiştir" ifadeleri kullanıldı. Özetlerde TCMB'nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme sürecinin devam ettiği de belirtildi.
KRİTİK MESAJLAR
Enerji kalemleri hariç, üretici fiyatları en çok tüketici fiyatlarına yansıdı.
Merkez bankası proaktif yönetimle rezervlerini çeşitlendiriyor.
Hedefli krediler ve lira yatırım teşvikleri liraizasyon stratejisine katkıda bulunuyor.
Sistemde daha çok TL kullanılması sürdürülebilir fiyat istikrarının tesis edilmesine katkı sağlayacak.
Enflasyon geçici unsurlar devreden kalkınca belirlediğimiz patikaya evrilecek.
KKM, enflasyonla mücadelede ve rezerv artışlarında etkili olacak.