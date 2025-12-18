Halkbank komisyonu sıfırladı

Akaryakıt sektörünü canından bezdiren kredi kartı komisyon oranlarına ilişkin şikâyetler Petrol İşverenleri Sendikası (PÜİS) Başkanı İmran Okumuş tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi. Okumuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizlerin ve enflasyonun rayına oturması ile birlikte komisyon oranlarının da kalıcı olarak minimize edileceğini söylediğini belirtti. Komisyon oranlarına ilişkin Halkbank da devreye girerken akaryakıt sektöründe yüzde 3.47 olarak uygulanan komisyon oranlarının "yüzde 0" dahil düşük oranlarda uygulanması kararlaştırıldı.

BİN TL'NİN 34.7 TL'Sİ KOMİSYON

Yaklaşık 12 bin 700 akaryakıt istasyonunun hizmet verdiği Türkiye'de akaryakıt istasyonları bankaların uyguladığı yüksek komisyon oranlarından şikâyet ederken bu durum vatandaşın cebini de olumsuz etkiliyor. Okumuş, bankaların şu anda kartlı alışverişlerde yüzde 3.47 oranında komisyon kestiklerini anlatırken, "Yani her 1.000 TL'lik akaryakıt alımında bankaya 34.7 TL ödeme yapıyoruz. İstasyonlarda alımların yüzde 90'ının kredi kartı ile yapıldığını düşündüğümüzde bu durum hem istasyonları hem de vatandaşı olumsuz etkiliyor. Sorunumuzu Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a bizzat ilettim. Kendisi enflasyon ve faizlerin rayına oturması ile komisyonlarda da kalıcı olarak bir düşüş olacağını ifade ettiler. Ayrıca Halkbankası da devreye girerek komisyonları düşürdü" dedi. Okumuş, PÜİS üyelerine özel Halk Bankası'nın vadesiz bakiyesinde 250 bin TL ile 1 milyon TL arasında bulunduran ve aynı oranda cirosu olanlara tüm kart tiplerinde ertesi gün ödemeli 0 komisyon uygulanacağını açıkladı. Ayrıca tüm debit kartlar için yüzde 1.09, 20 gün vadeli yüzde 0.59, 10 gün vadeli yüzde 1.85, 5 gün vadeli yüzde 2.47 komisyon uygulanacağını kaydetti.

YAKIN YERDE FİYAT DÜŞECEK

Okumuş ayrıca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Tarifeler Dairesi Başkanlığı'nın akaryakıtın nakliye maliyetlerine ilişkin bir çalışma yürüttüğünü belirterek, "Akaryakıtın bir yerden alınıp istasyona taşınması ciddi bir maliyet kalemi oluşturuyor. Bu maliyet istasyonlara eşit oranda uygulanmıyor. Yani akaryakıtın merkeze taşınması ile ilçeye taşınması arasında bir nakliye farkı çıkıyor. EPDK şimdi kilometre bazlı bir nakliye tarifesi çalışıyor. Böylece istasyonun akaryakıt dağıtım bölgesine yakın olduğu yerlerde akaryakıt fiyatı düşebilecek" dedi.





MESAİLERE DÜZENLEME YOLDA

OKUMUŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'a ise akaryakıt istasyonlarında çalışan personelin daha erken emekli olabilmeleri için yıpranma hakkı verilmesi ve diğer bazı sektörlerde olduğu gibi personelin iki vardiya çalışmasının yasalaşmasına yönelik taleplerini iletti. Okumuş, "Sayın Bakan bize asgari ücret görüşmelerinin ardından ilk iş olarak bu konuda çalışacaklarını söyledi" diye konuştu.