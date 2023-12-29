İGA 100’ler kulübü’nde

Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden İGA İstanbul Havalimanı, 'Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Hava yolu' hedefine Air China ile ulaştı. Böylece '100'ler Kulübü'ne giren İGA İstanbul Havalimanı, dünyanın en fazla sayıda havayolu şirketine hizmet veren üç havalimanından biri oldu. Sichuan Airlines, China Southern Airlines ve China Eastern Airlines ardından İGA İstanbul Havalimanı'ndan uçuşlarına başlayan Star Alliance üyesi Air China, Çin'in bayrak taşıyıcısı olarak nitelendiriliyor. Air China'nın, Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'den İGA İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşu sonrasında düzenlenen törende konuşan İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen, Air China ile İGA İstanbul Havalimanı'nda hizmet verilen Çin menşeili hava yolu sayısının 4'e ulaştığını belirtti. Bilgen, İstanbul-Pekin karşılıklı uçuşlarının Türkiye ve Çin'in arasındaki ticari, turistik ve kültürel ilişkileri daha da güçlendireceğine inandığını ifade etti.'Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Hava Yolu' hedefine ulaşmanın İGA İstanbul Havalimanı için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Bilgen, "Dünyada en çok havayolunu ağırlayan 'mega hub'lar arasında yerimizi aldık. Bölgenin önde gelen küresel aktarma merkezlerinden biri olmamız vesilesiyle 61 havayolu şirketinden 100 hava yoluna ev sahipliği yapan bir konuma ulaştık" dedi. 2023'te 76 milyon yolcuyu ağırlayarak Kovid-19 sonrası havacılık sektöründe öngörülen toparlanma sürecinin yüzde 12 ötesine geçeceklerinin altını çizen Bilgen, "2024 hedefimiz 85 milyon yolcuyu daha ağırlamak. 2024'ün ilk 6 ayında 5 yeni hava yoluna daha ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.