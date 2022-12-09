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Giriş Tarihi: 9.12.2022 15:43

İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı pazar günü yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2022-İSG/2) 11 Aralık Pazar günü yapılacağını bildirdi.

AA
İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı pazar günü yapılacak

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, yazılı açıklamasında, sınava yaklaşık 40 bin adayın katılacağını belirtti.

17 il ve 18 sınav merkezinde uygulanacak İSG 2. Dönem için 116 bina, bin 838 salon kullanılacağını ifade eden Ersoy, "Sınav 75 dakika sürecek. Ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 20 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler. Sınavda emniyet görevlileri dahil 5 bin 880 personel görev alacak." bilgilerini paylaştı.

Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık olacak.

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İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı pazar günü yapılacak
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