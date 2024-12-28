İtalyan medyasından büyük övgü: ‘Gökyüzünün Ferrarisi’ni Baykar ayağa kaldıracak

Baykar'ın 1884 yılında kurulan havacılık şirketi İtalyan Piaggio Aerospace'i satın alması tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle İtalya'da Baykar'ın bu hamlesi gündeme oturdu. Habere geniş yer veren İtalyan medyası ihaleyi Baykar'ın kazanmasını "gökyüzünün Ferrarisi" olarak bilinen havacılık şirketi Piaggio'yu yeniden ayağa kalkması için bir fırsat olduğunu dile getirdi. İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı'nın onay verdiği satışa, ülkenin önde gelen gazetelerinden La Repubblica geniş yer verdi. Gazete heberinde satış işlemini İtalyan şirket için bir "dönüm noktası" olarak nitelendirerek, İtalyan Bakan Adolfo Urso'nun "Şirketin net ve iddialı bir endüstriyel vizyonla yeniden faaliyete geçmesi garanti" yorumuna yer verdi. Haberde ayrıca İtalyan iş dünyasındaki olumlu tepkilerine de vurgu yapıldı.

Firmanın faaliyet gösterdiği Genova kentinin önde gelen iş insanları Baykar hakkında övgü dolu sözler söylerken, bu satın alma işleminin İtalyan havacılık devini yeniden ayağa kaldırıp istihdam yaratacağı görüşünü dile getirdi. İtalyan sendikacı Stefano Bonazzi, La Repubblica'ya yaptığı açıklamada "Baykar kesinlikle büyük bir grup ve Piaggio Aerospace'in faaliyet gösterdiği Ligurya'daki iki tesise önemli fırsatlar sunabilmesini bekliyoruz" dedi. Bölgesel meclis üyesi Alessio Piana ise satın alma hakkında, "Bu nihayet eşsiz bir beceri ve bilgi birikimi mirasına sahip bir şirketi yeniden başlatmak için bir fırsat olmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

AVRUPA GERİDE

Öte yandan İtalya'nın en ünlü gazetelerinden Corriere dela Sera da satın alma ile ilgili geniş bir haber yaptı. Gazete, son zamanlara başarısız bir yönetim sergilenen Piaffio Aerospace'ın Baykar yönetimi ile tekrar ayağa kalkma umudu olduğunu ifade etti. Haberde Baykar'ın finansal durumunun çok iyi olduğuna ve Türk devinin ihracat başarılarına vurgu yapıldı. Baykar'ın İtalya'da yatırım yapmasının jeopolitik bir ağırlığı olduğu belirtilirken haberde İtalya'nın ve Avrupa'nın İHA ve SİHA üretiminde çok geride kaldığı da vurgulandı.

BAYRAKTAR KEMANKEŞ 1'DEN BAŞARILI ATIŞ TESTİ

ÖTE yandan Silahlı İsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2, mini akıllı seyir füzesi Bayraktar KEMANKEŞ 1 ile başarılı atış testi gerçekleştirdi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, testi sosyal medya hesabından duyurdu. Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere geliştirilen KEMANKEŞ 1, adını attığı okla en zorlu şartta dahi hedefi tam isabetle vuran okçulardan alıyor. KEMANKEŞ 1, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA'dan atılabiliyor. Bir saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösteriyor. ANKARA