İyi Finans, faizsiz ev ve araç finansmanıyla kişiye özel çözümler sunuyor

BDDK'dan faaliyet izni alarak çalışmalarına başlayan Adil Tasarruf Finansman A.Ş., İyi Finans markasını kamuoyuna tanıttı. Tasarruf finansmanı alanında faaliyet gösteren İyi Finans; ev, araba, iş yeri, motosiklet ve karavan gibi geniş bir yelpazede tüketicilere faizsiz çözümler sunuyor.

YÜZDE 40 BİRİKİME ULAŞAN HEDEFİNE KAVUŞUYOR

İyi Finans Genel Müdürü Eniz Ünal, yaptığı değerlendirmede mevcut ekonomik konjonktürde varlık edinmenin zorlaştığını ancak tasarruf finansmanı sistemiyle bu hedeflere sıfır faizle kolaylıkla ulaşılabildiğini belirtti.

Eniz Ünal, sistemin işleyişini şu sözlerle aktardı: "Günümüzde bireysel tasarrufla konut veya araç edinmek uzun zaman alabiliyor. İyi Finans ile müşterilerimiz, aylık ödeme güçlerine göre bir plan oluşturuyor. Tüketiciler, birikim tutarı ve toplam vadenin yüzde 40'ına ulaştığında, kalan yüzde 60'lık kısmı biz tamamlıyoruz. Böylece BDDK'nın belirlediği yasal çerçeve içinde, faiz yükü altına girmeden hedeflere rahatlıkla ulaşılıyor."

MARKA YÜZÜ OZAN AKBABA İLE İLK REKLAM FİLMİ YAYINDA

Sektörün dinamik oyuncusu İyi Finans, iletişim çalışmalarına da hız verdi. Oyuncu Ozan Akbaba'nın marka yüzü olduğu ilk reklam filmi izleyiciyle buluştu. Kampanyada, tüketiciye özel finansman planlarıyla "şeffaf ve güvenli bir gelecek inşa etme" mesajına odaklanılıyor. Sinemada ve televizyon ekranındaki başarılı performansıyla beğeni toplayan Akbaba, yaşam tarzıyla da saygı duyulan isimlerden. İyi Finans ve Ozan Akbaba iş birliği, markanın yeni dönem iletişim yaklaşımının önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

2026 HEDEFİ: 7 BÖLGEDE 50 ŞUBE

Her yaştan, her gelir ve meslek grubundan müşteri portföyüne sahip olduklarını belirten Eniz Ünal, özellikle gençlerin finansman planı oluşturarak güvenli bir gelecek inşa etmeye başladığını ifade etti.

Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Kocaeli, Mersin, Adana, Antalya ve Konya gibi büyükşehirler olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından yoğun talep aldıklarını vurgulayan Ünal, 2026 yılı sonuna kadar Türkiye'nin 7 bölgesinde toplam 50 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

SUNULAN FİNANSMAN MODELLERİ

İyi Finans, tüketicilere iki ana yöntem sunuyor:

Bireysel Finansman Planı: Tüketiciler, peşinatlı veya peşinatsız seçeneklerle, kişiye özel ödeme planı oluşturarak planlanan vadenin yüzde 40'ına ulaştığında evine veya aracına kavuşur.

Çekilişli Finansman Planı: Tüketiciler, belirlenen gruplar dahilinde yapılan çekilişlerle konut veya araç planlarında erken teslimat fırsatından faydalanır.

Teknolojik alt yapısıyla sektörde fark yaratan İyi Finans, ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmiş finansman modelleriyle tasarruf finansmanında güçlü ve güvenilir bir alternatif sunuyor.

Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir