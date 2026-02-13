Kerkük’te petrol ve gaz arayacaklar

Türkiye, enerji arz güvenliğine yönelik stratejik adımlarına bir yenisini daha ekledi. Son dönemde uluslararası şirketlerle yaptığı işbirlikleri ile dikkatleri üzerine çeken Türkiye'nin milli petrol şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile İngiliz enerji devi BP, petrol ve doğalgaz alanında stratejik işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzaladı. Söz konusu imza ile Türkiye yurtdışının yanı sıra yurtdışında farklı coğraflayarda etkinliğini de ciddi anlamda artırma konusunda önemli bir adım atmış oldu. Mutabakat zaptıyla TPAO ile BP arasındaki önceki işbirliklerini farklı sahalara ve ülkelere götürmek istediklerini kaydeden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Burada en temel, öncelikli projemiz Irak'ta işbirliği. Özellikle, başta Kerkük sahaları olmak üzere Irak'ta işbirliğine bakıyoruz. Yine ortak konularımızdan biri Libya. Libya'da işbirliğini düşünüyoruz. Orta Asya'da Kazakistan ve Azerbaycan'da farklı projeler noktasında da bu işbirliklerini değerlendireceğiz. İnanıyorum ki bu yıl içerisinde bunlarla ilgili somut gelişmeleri kamuoyumuzla paylaşırız" değerlendirmesinde bulundu.

1 MİLYON VARİL

Mutabakat zaptı, petrol ve doğalgaz sahalarının geliştirilmesi, arama potansiyeli bulunan alanların değerlendirilmesi ile petrol ihracat kapasitesi ve doğalgaz taşıma altyapısı konularında, uluslararası ve bölgesel düzeyde işbirliği yapılmasına yönelik çerçeve ortaya koyuyor. Bakan Bayraktar, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde, 2028'de yaklaşık 500 bin varil petrol ve doğalgaz üreten bir şirket haline gelecek TPAO'nun üretimini 1 milyon varile çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

YENİ BİR ANLAŞMA DAHA

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, gelecek hafta bir anlaşma daha imzalayacakları bilgisini paylaşarak, "Diğeri daha farklı bir anlaşma, daha somut ve net, yeri ve ülkesi belli bir ortaklık yapacağız. Onu da önümüzdeki hafta imzalamayı planlıyoruz" diye konuştu. TPAO'nun dün Libya'da düzenlenen ihalede biri denizde biri de karada olmak üzere iki blokta ruhsat alma hakkı kazandığını da hatırlatan Bayraktar, şunları kaydetti: "Libya yaklaşık 17 yıl aradan sonra ilk kez böyle bir uluslararası ihaleye çıktı. İki blokta teklif vermiştik, o iki blokta da bu ruhsatı almaya hak kazandık. Bu sefer İspanyol ortağımız Repsol ile birlikte doğalgaz ve petrol arayacağız. Türkiye Petrolleri, bu sahalarda hem karada hem denizde yüzde 40 ortak olacak. Denizdeki sahada ortaklarımızdan biri de Macar MOL şirketi. Onlarla da önemli bir stratejik işbirliğimiz var. Dışarıda büyüme stratejimizin gereği olarak adımları ilerletiyoruz. Bu hedefi, önümüzdeki süreçte daha güçlü şekilde geliştireceğimiz projelerle yakalayacağız."



ORTAK ARAMA HAMLESİ

TPAO, geçen ay ExxonMobil'in alt şirketi ESSO Exploration International Limited ile petrol ve doğalgaz sektöründe Karadeniz ve Akdeniz'de yeni arama alanlarını ve karşılıklı olarak belirlenecek diğer uluslararası potansiyel sahaları kapsayan mutabakat zaptı imzalamıştı. Şirket, geçen hafta da Chevron ile Türkiye'de ve uluslararası ölçekte potansiyel petrol ve doğal gaz alanlarında ortak arama ve üretim faaliyetlerinin geliştirilmesi öngören mutabakat zaptına imza atmıştı.