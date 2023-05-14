Kredi miktarı 3 katına çıktı

Ziraat Bankası'nın tarım kredileri hakkında bilgi veren Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Pişmaf, mayıs ayı itibarıyla tarım kredilerinin 330 milyar TL'nin üzerine çıktığını belirterek, "680 bin düzeyinde olan tarım kredisi kullanan çiftçilerimizin sayısı 1 milyon kişiyi aştı. Uygulamaya koyduğumuz yeni kredi paketlerinin de etkisiyle hem kredi kullanan üretici sayımız arttı hem de kullandırdığımız kredi miktarı üç katına kadar çıktı. Bu dönemde takipteki tarım kredilerinin oranı da yüzde 1'in çok altına indi" dedi.Tarım Ekosisteminin Finansmanı stratejisi kapsamında tarımın tüm alanlarına destek verdiklerini ifade eden Pişmaf, "Tarım kredilerimizin yüzde 43'ünü hayvancılık, 37'sini bitkisel üretim, 18'ini tarımsal mekanizasyon, 2'sini su ürünleri konularında faaliyet gösteren üreticilerimize kullandırdık. Son iki yılda uygulamaya koyduğumuz özel kredi paket programlarımızdan bugüne kadar 421 binin üzerinde üreticimize kullandırdığımız tarım kredileri de 32 milyar TL'yi aştı. Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için 2020'de başlattığımız 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi'nden bugüne kadar 7.603 üreticimiz yararlandı. Bu üreticilerimiz, 1.2 milyar TL kredi kullanarak 747 bin baş küçükbaş hayvan sahibi oldular" dedi. Pişmaf tarım kredilerindeki sektör paylarının da son iki yılda yüzde 67'den 77'ye çıktığını anlattı.Ziraat Bankası'nın verdiği kredi paketlerinin şartları da çiftçiler için cazip. 'Kadın Çiftçi Kredisi"nde azami kredi limiti​ 1 milyon TL. Yatırım kredileri vade 2 yıla kadar anapara ödemesiz; toplam 10 yıla kadar veriliyor. İşletme kredilerinde ise vade hayvancılıkta 18, bitkisel üretimde 12 ay. Yatırım kredilerinde yüzde 10, işletme kredilerinde ise özkaynak aranmıyor. Yüzde 100'e varan faiz destekli kredi paketlerinden birisi de Genç Çiftçi Kredisi. Genç çiftçilere de aynı koşullarda destek sağlanıyor. Altın Kovan Kredisi'nde azami kredi limiti 150 bin TL. Azami vade yatırım kredilerinde 12 aya kadar anapara ödemesiz; toplam 60 aya kadar, işletme kredilerinde ise 18 aya kadar. Üreten Kooperatif Kredisi'nde kredi limiti 15 milyon TL. Azami vade, yatırım kredilerinde 2 yıla kadar anapara ödemesiz; toplam 10 yıla kadar, işletme kredilerinde 36 aya kadar yapılıyor.