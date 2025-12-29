Kripto para piyasasında son durum: Bitcoin 90 bin doları aştı

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Florida'daki görüşmesinin ardından gelen olumlu açıklamalar, kripto para piyasasında alımları hızlandırdı. İki liderin savaşın sona erdirilmesine yönelik sürecin büyük ölçüde netleştiğini ima eden değerlendirmeleri, küresel piyasalarda pozitif bir atmosfer yarattı.

Hafta sonunu 87 bin dolar civarında geçiren Bitcoin, gece saatlerinde hız kazanan yükselişle sabah erken saatlerde 90 bin dolar barajını aştı. Piyasanın ikinci büyük kripto varlığı Ethereum da yukarı yönlü hareketini sürdürerek 3 bin dolar seviyesinin üzerinde kaldı. XRP 1,90 dolardan, Solana ise 127,76 dolardan işlem gördü.

DEĞERLİ METALLER DE YÜKSELİŞTE

Kripto varlıklardaki yükselişe değerli metaller de eşlik etti. Yıl boyunca güçlü performans sergileyen gümüş, gece saatlerinde ons başına 83 doların üzerine tırmandıktan sonra sabah saatlerinde gelen kâr satışlarıyla 79 dolar seviyelerine geriledi. Ons altın ise 4.510 dolar civarında yatay seyrini sürdürüyor.