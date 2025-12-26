Kripto paralarda yıl sonu rallisi mi? Bitcoin ani yükselişe geçti

Güvenli liman arayışı ve Fed'in faiz indirimine yönelik belirsizliklerle 124 bin dolar seviyesinden 84 bin dolara kadar sert düşüş yaşayan Bitcoin, yeni yıla büyük kayıpla girmeye hazırlanıyor.
80-90 bin dolar bandına sıkışan amiral kripto para birimi bugün sert yükselişle 90 bin dolar direncini kırmaya çalıştı. Kripto parada yaşanan ani hareket 'Yıl sonu rallisinin başlangıcı mı?' sorusunu beraberinde getirdi.
BİTCOİN'DEN SERT HAREKET
Amiral kripto para birimi Bitcoin, son haftalarda büyük bir ralli sonrası toparlanma çabasına rağmen dalgalı seyrediyor. Yılın zirvesinden önemli ölçüde uzaklaşan Bitcoin, bugün 87 bin 400 dolar seviyesinden ani hareketle 89 bin 440 dolar seviyesine yükseldi.
Bitcoin'de 85,000–85,500 dolar aralığı kısa vadeli kritik destek olarak takip ediliyor. 90,000–90,500 dolar aralığı ise ilk güçlü direnç bölgesi. Bu bandı aşmakta zorlanan BTC için 93,000–94,000 dolar seviyeleri bir sonraki hedef olarak öne çıkıyor.
Ethereum (ETH) 2.900–3.000 USD aralığında seyrediyor. ETH birkaç kez 3.000 USD seviyesini test etse de bu seviyenin üzerinde kalmakta zorlanıyor.
BİNANCE CEO'SUNDAN KORKU VURGUSU
Binance kurucusu Changpeng Zhao kripto pazarının hâlâ çok erken bir aşamada olduğunu söyleyerek, önümüzdeki yıllarda büyüme potansiyelinin birkaç büyüklük mertebesi daha artabileceğini söyledi. Zhao Bitcoin'de uzun vadeli kazancın piyasalarda korku ve belirsizliğin arttığı dönemlerde yapılan alımlarla sağlandığını vurguladı.