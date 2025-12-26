Kripto paralarda yıl sonu rallisi mi? Bitcoin ani yükselişe geçti

BİTCOİN'DEN SERT HAREKET

Amiral kripto para birimi Bitcoin, son haftalarda büyük bir ralli sonrası toparlanma çabasına rağmen dalgalı seyrediyor. Yılın zirvesinden önemli ölçüde uzaklaşan Bitcoin, bugün 87 bin 400 dolar seviyesinden ani hareketle 89 bin 440 dolar seviyesine yükseldi.

Bitcoin'de 85,000–85,500 dolar aralığı kısa vadeli kritik destek olarak takip ediliyor. 90,000–90,500 dolar aralığı ise ilk güçlü direnç bölgesi. Bu bandı aşmakta zorlanan BTC için 93,000–94,000 dolar seviyeleri bir sonraki hedef olarak öne çıkıyor.

Ethereum (ETH) 2.900–3.000 USD aralığında seyrediyor. ETH birkaç kez 3.000 USD seviyesini test etse de bu seviyenin üzerinde kalmakta zorlanıyor.