Memurlara yeni yıl öncesi nakit 105 bin TL! Aile Bakanlığı personeli maaş promosyonu açıklandı

660 BİN TL FAİZSİZ KREDİ İMKANI

Nakit promosyon yerine faizsiz kredi kullanmak isteyen personel için Halkbank tarafından özel kredi seçenekleri de oluşturuldu.

Buna göre, faizsiz kredi tutarları ve taksitleri şöyle:

"6 ay: 660 bin lira -110 bin lira taksit

8 ay: 526 bin lira - 65 bin 750 lira taksit

10 ay: 440 bin lira - 44 bin lira taksit

12 ay: 381 bin lira - 31 bin 750 lira taksit

18 ay: 279 bin lira - 15 bin 500 lira taksit

24 ay: 227 bin lira - 9 bin 458 lira taksit"