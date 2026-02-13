Merkez Bankası cari işlemler dengesi verilerini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2025 yılı Aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre cari işlemler hesabı Aralık ayında 7,3 milyar dolar açık verdi. Bu rakam, son sekiz ayın en yüksek cari açık seviyesi olarak kaydedildi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 691 milyon dolarlık açık oluştu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı Aralık ayında 7 milyar 439 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere bakıldığında Aralık ayı itibarıyla cari açık yaklaşık 25,2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi 69,7 milyar dolar açık verirken, hizmetler dengesi 63,5 milyar dolar fazla kaydetti. Birincil gelir dengesi 18,5 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 528 milyon dolar açık verdi.