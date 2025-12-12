Merkez Bankası faizi % 38’e indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son toplantısında faiz indirimlerine devam etti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 39.5'ten 38'e indirilmesine karar verdi. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42.5'ten 41'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38'den 36.5'e indirdi. Böylece PPK son 4 toplantıda 800 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmiş oldu. TCMB'nin karar metninde kasım ayında tüketici enflasyonunun gıda fiyatlarındaki gelişmelerle beklenenden düşük gerçekleştiği enflasyonun ana eğiliminin eylüldeki artıştan sonra ekim ve kasımda bir miktar gerilediği belirtildi. Üçüncü çeyrekte dönemlik büyümenin öngörülenden yüksek gerçekleştiğini belirten TCMB son çeyreğe ilişkin öncü göstergelerin talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin sürdüğüne işaret ettiğini belirtti. TCMB enflasyon beklentilerinin iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini belirtti.

TOPLANTI BAZLI MESAJ

TCMB politika faizine ilişkin atılacak adımları, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyeceğini belirtti. Karar metninde "Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadeleri yer aldı.