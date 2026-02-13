Giriş Tarihi: 13.02.2026 10:16Son Güncelleme: 13.02.2026 10:18
Merkez Bankası'nın büyüme, enflasyon, dolar ve faiz beklentisi belli oldu
Merkez Bankası'nın büyüme, enflasyon, dolar ve faiz beklentisi belli oldu. Piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 24,11 oranında olurken, yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 51,0933 TL seviyesinde gerçekleşti. Büyüme beklentisi yüzde 3,9 ile değişmezken, faiz beklentisi ise 36,95'e yükseldi.
ABONE OL
Merkez Bankası Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi verilerini yayımladı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 71 katılımcının yer aldığı ankette büyüme, enflasyon, dolar ve faiz beklentileri yer aldı.
Ayrıntılar geliyor...
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin
Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Merkez Bankası'nın büyüme, enflasyon, dolar ve faiz beklentisi belli oldu