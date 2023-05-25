Merkez faizi değiştirmedi

Merkez Bankası, dün gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizi değiştirmedi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8.5 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.Uluslararası ölçekte üretici ve tüketici enflasyonu yüksek seviyelerini sürdürdüğü ifade edilerek, "Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerindeki ayrışma devam etmekle birlikte, takas anlaşmaları ve yeni likidite imkânları ile finansal istikrarı öncelikleyen eşgüdümlü adımlar atılmaktadır. Finansal piyasalar, merkez bankalarının faiz artırım döngülerini yakındasonlandıracağını beklentilerine yansıtmaktadır" denildi.Güncel verilerin deprem bölgesinde ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlandığını gösterdiğini bildiren PPK, kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasının yakından takip edildiğine dikkat çekti. Açıklamada, "Kurul, yaşanan felaketin etkilerinin en düşük seviyelere indirilmesi ve gerekli dönüşümün desteklenmesi amacıyla uygun finansal koşulların oluşmasını önceliklendirecektir" değerlendirmesinde bulunuldu.