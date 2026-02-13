Merkez tahmin aralığını yükseltti

Yılın ilk enflasyon raporunu açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2026 sonu enflasyon tahmin aralığının 2 puan yukarı çekildiğini söyledi. Buna göre 2026 sonu için daha önce yüzde 13-19 olan enflasyon tahmin aralığı yüzde 15-21 seviyesine yükseltildi. 2027 sonu için enflasyon tahmin aralığı yüzde 6-12 olarak belirlendi. Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltirken ara hedeflerde değişikliğe gitmedi. Ara hedefler 2026 ve 2027 için yüzde 16 ve yüzde 9 olarak korundu. 2028 ara hedefi yüzde 8 oldu. İstanbul Finans Merkezi'ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Başkan Yardımcıları Hatice Karahan, Osman Cevdet Akçay, Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara da katıldı.

FAİZ MESAJI

Karahan, faiz indirim sürecine ilişkin olarak , "Veri odaklı gideceğiz. Adım büyüklüğünün kısa dönemde artması için gereken eşik bir miktar yüksek diye değerlendiriyoruz" mesajını verdi. "Para politikasını adım büyüklüğünü ayarlayarak, bunun üzerinden mesajlarla yürütmek daha doğru oluyor" diyen Karahan, hedefledikleri bir reel faiz seviyesi olmadığını kaydetti. Kira enflasyonunda net bir yavaşlama olduğuna dikkat çeken Karahan, enflasyon görümününün netleşmesi için mart ve nisan aylarındaki enflasyon verilerini görmek gerektiğini söyledi. Fatma Özkul ise, kura ilişkin soruyu, "Kur rejiminde herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz. Bir kur hedefimiz yok" yanıtını verdi. Altının servet etkisinin toplam talep üzerinde etkileri sorusu üzerine Karahan, "Geçtiğimiz seneden bu yana 200 milyar dolara varan bir servet etkisi var" dedi.