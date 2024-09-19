Mısır çölüne 110 milyon $’lık Türk fabrikası

2000'li yılların başında Romanya ile başlattığı global açılımını ara vermeden sürdüren Beko, Mısır'da açtığı dev fabrika ile Ortadoğu ve Afrika kıtası için stratejik bir yatırımı daha hayata geçirerek, küresel beyaz eşya üretiminde lider olma hedefine bir adım daha yaklaştı. Beko CEO'su Hakan Bulgurlu, "İpek Yolu üzerinde bulunduğumuz her ülkede pazar lideri ya da ilk üçte olmayı hedefliyoruz. 114 milyonluk nüfusu ve yüksek potansiyeliyle Mısır bizim uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir ülkeydi. Çölde fabrika kurmak hik hiç kolay değildi ama iki yılda bunu başardık. Dünyada ikinci büyük beyaz eşya üreticisi olarak hedefimiz liderlik" şeklinde konuştu. Başkent Kahire yakınlarındaki 10'uncu Ramazan Sanayi Bölgesi'nde 114 bin metrekare alana 110 milyon dolarlık yatırımla kurulan fabrikada, soğutucu ve pişirici ürünler ve bulaşık makinesi üretilecek.Yıllık 1.5 milyon kapasiteli fabrikada, 2 bin kişi istihdam edilecek ve üretimin yüzde 60'ı Ortadoğu, Afrika ve Avrupa ülkelerine ihraç edilecek. Beko'nun sürdürülebilirlik ve Ar-Ge vizyonunu Afrika kıtasına taşıdıklarını aktaran Bulgurlu, "Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi bizim için kritik pazarlar. Avrupa, Asya ve Afrika arasında bir köprü gören bu coğrafya, 500 milyonluk nüfusu ve 13 milyonluk beyaz eşya pazar hacmi ile önemli bir potansiyel barındırıyor. 5 yılda gelirlerimizi iki katına çıkararak bölgede lider pozisyonuna ulaşmayı hedefliyoruz. Mısır'da önemli bir bölgesel üs yaratıyoruz" diye konuştu.Koç Holding'in 137 bine yakın çalışanıyla 155'ten fazla ülkede faaliyet gösterdiğini söyleyen Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu da "36 ülkede, 46 fabrikamız var. Mısır'a yaptığımız yatırımın Türkiye'nin bölgedeki atılımlarına ivme kazandıracağına inanıyoruz" dedi. Türkiye'deki perakende deneyimlerini de bölgeye aktardıklarını söyleyen Beko Mısır Genel Müdürü Ümit Günel ise Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarında 7 markalarıyla faaliyet gösterdiklerini söyledi. Günel, "Mısır'da 13 mağaza, 400'ü aşkın satış noktası ve 50'den fazla servis merkeziyle hizmet veriyoruz. Perakende ağımızı geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.BEKO'nunbölgedeki ilk beyaz eşya fabrikasının açılışına Mısır Başbakanı Mustafa Madbuly, Başbakan Yardımcısı, Ulaştırma ve Sanayi Bakanı Kamel Al-Wazir, Mısır Konut, Kamu Hizmetleri ve Kentsel Topluluklar Bakanı Sherif Magdy El-Sherbiny ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen katıldı. Mısır Başbakanı Mustafa Madbuly, fabrikanın açılışında yaptığı konuşmada söz konusu yatırımın Mısır'ın ekonomik büyümesi ve uluslararası alandaki etkisi açısından da önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Başbakan Madbuly, "Beko'nun ülkemizdeki fabrikası sadece yerel pazar talebini karşılamakla kalmayıp aynı zamanda Ortadoğu ve Avrupa'ya yönelik bir ihracat merkezi olarak Mısır'ın stratejik önemini daha da artıracaktır" şeklinde konuştu.