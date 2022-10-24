Öğrenciler dikkat! Yarın bitiyor

Avrupa'da geçerli tren biletleri, Erasmus+ programı içinde yer alan "DiscoverEU" adlı girişim kapsamında dağıtılacak.
25 EKİM ÖĞLE SAATİNDE SONA ERECEK
Biletleri kazanmak için internetteki "Avrupa Gençlik Portalı" üzerinden yapılabilen başvurular, 25 Ekim öğle saatinde sona erecek.
KOD İLE 3 ARKADAŞ DAHA BAŞVURABİLİR
Başvuru yapan kişinin koduyla 3 arkadaşı daha başvuruda bulunabiliyor. Böylece 4 arkadaş birlikte gezme şansı yakalayabiliyor.
EN FAZLA 30 GÜN
Biletler, 1 Mart 2023 ile 29 Şubat 2024 arasında en fazla 30 gün kullanılabilecek.
MART 2023'TE YENİLENECEK
Erasmus+ programı içinde yer alan AB ülkelerinin yanı sıra Türkiye, İzlanda, Liechtenstein, Kuzey Makedonya, Norveç ve Sırbistan vatandaşı 18 yaşındaki gençlerin bilet kazanma şansı bulunuyor.
Aynı program kapsamında gelecek yıl da gençlere 35 bin ücretsiz bilet verilecek. Gelecek yılın ilk yarısında 18 yaşına girecek kişiler, Mart 2023'te ücretsiz tren bileti için başvuru yapabilecek.