Öğrenciler dikkat! Yarın bitiyor

1 OCAK 2004 İLE 31 ARALIK 2004 ARASINDA DOĞMUŞ KİŞİLER İÇİN GEÇERLİ

Ücretsiz biletler için 1 Ocak 2004 ile 31 Aralık 2004 arasında doğmuş kişiler başvuru yapabiliyor. Kazanmak için 5 kısa soru ile bir yedek sorunun cevaplanması gerekiyor.