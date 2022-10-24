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Giriş Tarihi: 24.10.2022 12:27

Öğrenciler dikkat! Yarın bitiyor

AA
Öğrenciler dikkat! Yarın bitiyor

Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye'nin de içinde olduğu çok sayıda ülkeden 18 yaşındaki 35 bin gence Avrupa ülkelerini keşfetmeleri için vereceği ücretsiz tren biletlerini elde etme şansı yarın bitiyor.

Avrupa'da geçerli tren biletleri, Erasmus+ programı içinde yer alan "DiscoverEU" adlı girişim kapsamında dağıtılacak.

25 EKİM ÖĞLE SAATİNDE SONA ERECEK

Biletleri kazanmak için internetteki "Avrupa Gençlik Portalı" üzerinden yapılabilen başvurular, 25 Ekim öğle saatinde sona erecek.

1 OCAK 2004 İLE 31 ARALIK 2004 ARASINDA DOĞMUŞ KİŞİLER İÇİN GEÇERLİ

Ücretsiz biletler için 1 Ocak 2004 ile 31 Aralık 2004 arasında doğmuş kişiler başvuru yapabiliyor. Kazanmak için 5 kısa soru ile bir yedek sorunun cevaplanması gerekiyor.

KOD İLE 3 ARKADAŞ DAHA BAŞVURABİLİR

Başvuru yapan kişinin koduyla 3 arkadaşı daha başvuruda bulunabiliyor. Böylece 4 arkadaş birlikte gezme şansı yakalayabiliyor.

EN FAZLA 30 GÜN

Biletler, 1 Mart 2023 ile 29 Şubat 2024 arasında en fazla 30 gün kullanılabilecek.

MART 2023'TE YENİLENECEK

Erasmus+ programı içinde yer alan AB ülkelerinin yanı sıra Türkiye, İzlanda, Liechtenstein, Kuzey Makedonya, Norveç ve Sırbistan vatandaşı 18 yaşındaki gençlerin bilet kazanma şansı bulunuyor.

Aynı program kapsamında gelecek yıl da gençlere 35 bin ücretsiz bilet verilecek. Gelecek yılın ilk yarısında 18 yaşına girecek kişiler, Mart 2023'te ücretsiz tren bileti için başvuru yapabilecek.

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Öğrenciler dikkat! Yarın bitiyor
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