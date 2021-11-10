Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör’den asgari ücret ve EYT değerlendirmesi

A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu Sebep Sonuç adlı programında bugünkü konuklarından biri Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör oldu. Güngör, programda asgari ücret ve EYT ile ilgili değerlendirmelere yer verdi.
ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİ 3500-4000 ARASINDA
Asgari ücrette beklentinin 3500-4000 TL arasında olduğunu aktaran Güngör, "Hükümetin de bu yönde bir tavrı var. Geçen sene yüzde 21.56'lık bir artış vardı. Buna göre hesaplayınca aşağı yukarı yüzde 30-35 bir zam bekleniyor. Vatandaşın tahminlerinin gerçeklik payı yüksek. Vatandaşı enflasyonun altında ezdirmemek için büyük bir beklenti oluştu. İşverenlerde bunu kabul etti." dedi.
"SÖYLEMLER ERKEN BAŞLADI"
Konuyla ilgili olarak açıklamalarına devam eden Güngör, "Çalışma Bakanı dün asgari ücretlerden alınan verginin azalacağını söyledi. Bunların hepsi hesap kitap işleri. Normalde bu tartışmalar aralık ayında olurdu. Bu söylemler de doğal olarak erken başladı." ifadelerini kullandı.
"İDEAL ÇÖZÜM VERGİNİN AZALTILMASI"
İşverenlerin devletten fedakarlık beklediğini belirten Güngör, "Prim desteğinin arttırılmasını istiyor. Asgari ücretin şu anki seviyede kalması düşünülemez. Bu rakamın artırılmasına ben de hem fikirim. İşveren açısından bakarsak asgari ücret 4.000 TL olursa işverene maliyeti 5.950 TL olacak. Burada ideal çözüm verginin azaltılması. Fiyatların artmasıyla enflasyonun artma durumu her yerde var." şeklinde konuştu.
"HÜKÜMET MALİYETİ TARTIŞIYOR"
Açıklamalarında EYT'ye de değinen Güngör, "EYT bir hukuksuzluktur. 99 öncesindeki bir grup insan mağdur edildi. Geriye dönük olması büyük bir hukuksuzluk. EYT hakkında bir çalışma yapılıyor. İlk etapta 700 bin kişinin olduğu söyleniyor. Hükümet şu an maliyeti tartışıyor." dedi.