SANKO’ya yeşil bina sertifikası verildi

SANKO Holding'in Gaziantep'teki genel merkez ofis binaları, çevresel sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği alanlarındaki başarısı ile dünyanın en prestijli yeşil bina sertifikasyon sistemlerinden biri olan LEED'den "Gold" sertifikası aldı. SANKO Holding'in grup şirketi olan Poligon İnşaat'ın Genel Müdürü Ahmet Sayın, projenin sürdürülebilirlik yaklaşımına dikkat çekerek, "Merkez Ofis projesinde, Poligon İnşaat olarak tasarım sürecinden inşaat aşamasına, inşaat sürecinden de operasyon sürecine kadar tüm adımlarımızı sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda atmaya özen gösterdik. Su ve enerji verimliliği, atık yönetimi, malzeme seçimi gibi konularda en iyi uygulamaları hayata geçirdik" dedi.