Savunma ihracatı 8.5 milyar $’a ulaştı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve SAHA İstanbul tarafından Türkiye savunma sanayisinin milli ve yerli yapısına katkı sunmak amacıyla 7'nci kez düzenlenen Savunma Sanayii Buluşmaları İstanbul'da sektör temsilcilerini bir araya getirdi. "Tedarik Zinciri ve Sürdürülebilirlik" konularını ele alan bu yılki zirvenin açılışı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, SAHA İstanbul Başkan Yardımcısı ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla yapıldı. Savunma ve havacılık sanayisi ihracatının bu yıl 8.5 milyar dolara yaklaştığını söyleyen Görgün, sektörel likiditeyi artırmak amacıyla güçlü kuruluşları bir araya getirdiklerini belirterek, "Toplam 40 milyar lira kefalet büyüklüğünde yeni bir Kredi Kefalet Programı'nı devreye aldık. Şimdiye kadar bu programdan 1.200 firma 8 milyon 250 bin lira kredi kullanarak yararlandı" diye konuştu. SAHA İstanbul Başkan Yardımcısı ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ise gelecek yıl düzenlenecek SAHA EXPO ile ilgili "Yerli ve yabancı 1.500'ün üzerinde firmayı ağırlamaya hazırlandığımız bu büyük organizasyon, sadece bir fuar değil, Türkiye'nin teknoloji vizyonunu küresel ölçekte ortaya koyan stratejik bir platform olacak" değerlendirmesini yaptı.