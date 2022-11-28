Şirketlerin odağında eğitim var

Pandemiyle birlikte kurumların hayatında daha fazla önem kazanan Kurumsal Sosyal Sorumluluk'la (KSS) ilgili tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de, başarılı projeler yürütülüyor. Bu projeler bir yandan toplumsal sorunların çözülmesine ışık tutarken, bir yandan da şirketlerin prestijlerine katkı sunuyor. Dünyada kurumsal sosyal sorumluluk anlamında farklı birçok alana yatırım yapılırken, Türkiye'de en çok yatırım yapılan alan eğitim olarak öne çıkıyor. Kurum ve şirketler çocuklara ve gençlere yönelik odağında eğitim olan pekçok proje hayata geçiriyor. Okul, yurt gibi alanlara çeşitli yatırımlar yapan şirketler, öğrencilere verdikleri desteklerle fırsat eşitşzliğinden kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmayı hedefliyor. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları 2022 yılında da kurumların gündeminde önemli yer tuttu. Bu gelişmenin kaynağında tüketicilerin toplumsal duyarlılığı yüksek kurumların ürün ve hizmetlerini tercih etmeleri, gençlerin de önem verdikleri değerlere sahip çıkan şirketlerde çalışmayı önemsemeleri geliyor. Dolayısıyla başarılı sosyal sorumluluk çalışmaları kurumlar için ciddi bir rekabet avantajı sağlıyor. Müşteri ile duygusal bağ kurmak, onun önem verdiği konulara kurumun da önem verdiğini göstermek önem taşıyor. Artık tüketiciler sadece ürün ve hizmeti değil, onu üreten markanın imajını, yarattığı değerleri de satın alıyor.Tüketiciler artık karşılarında daha sorumlu kurumlar, daha sorumlu çalışanlar bulmak istiyor. Kurumların toplumsal konularda takındıkları tutumlar, yöneticilerin gösterdikleri duyarlılıklar, hem çalışanlar hem de müşteriler tarafından dikkatle izleniyor. Sürekliliği olmayan projeler yeterince algılanmıyor ve kamuoyunda olumlu geri dönüş almıyor. 2023 yılında özgün, sürdürülebilir ve toplumsal fayda yaratan projelerin sayılarının artması bekleniyor.