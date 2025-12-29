Sivil havacılıkta para cezaları güncellendi

Tebliğde, Kanuna aykırı davranışlarda uygulanacak idari para cezalarının dayanağı olarak 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17'nci maddesi hatırlatıldı. Buna göre idari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere Vergi Usul Kanununun mükerrer 298'inci maddesi uyarınca ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanıyor ve hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 27 Kasım 2025 tarihli ve 33090 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, 2025 yılı için yeniden değerleme oranı %25,49 olarak tespit edildi. Bu oran esas alınarak, 2920 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde yer alan idari para cezaları güncellendi.

2026/2 sayılı tebliğ ile de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte yer alan ceza tutarları güncellendi.

Tebliğde, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 143'üncü maddesine dayanılarak çıkarılan ve 29 Ocak 2013 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan SHY-İPC Yönetmeliğinin 10'uncu maddesine atıf yapıldı. Buna göre, yönetmelikte yer alan idari para cezalarının, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17'nci maddesi uyarınca her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı hüküm altına alınıyor.

Kabahatler Kanununda yer alan düzenleme doğrultusunda, idari para cezalarının Vergi Usul Kanununun mükerrer 298'inci maddesi kapsamında ilan edilen yeniden değerleme oranı esas alınarak artırıldığı ve hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmadığı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, 2025 yılı için yeniden değerleme oranı %25,49 olarak tespit edildi. Bu oran esas alınarak, SHY-İPC Yönetmeliğinde yer alan idari para cezalarının 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren Ek-1 ve Ek-2'de belirtilen tutarlar üzerinden uygulanacağı bildirildi.