Son dakika haberleri...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarına 2.500-5.000 lira arası zam yapacağız" dedi. Bakan Recep Tayyip Erdoğan da yaptı açıklamada "(Uzman ve pratisyen hekimlere) 5 bin, 2 bin 500 lira; bu tür zamlar geliyor" ifadelerini kullandı.

"MUTLU EDECEK DÜZENLEMELER GELİYOR"

Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarına yönelik yasal düzenleme Genel Kurul'da görüşülen yasa teklifine eklenecek. Hekimlerimizi ve diş hekimlerimizi mutlu edecek düzenlemeler geliyor" diye konuştu.

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