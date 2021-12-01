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Giriş Tarihi: 1.12.2021 13:54 Son Güncelleme: 1.12.2021 14:10

SON DAKİKA | Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına büyük zam müjdesi

SON DAKİKA | Bakan Koca’dan sağlık çalışanlarına büyük zam müjdesi

Son dakika haberleri...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarına 2.500-5.000 lira arası zam yapacağız" dedi. Bakan Recep Tayyip Erdoğan da yaptı açıklamada "(Uzman ve pratisyen hekimlere) 5 bin, 2 bin 500 lira; bu tür zamlar geliyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarına 2.500-5.000 lira arası zam yapacağız" dedi. Bakan Recep Tayyip Erdoğan da yaptı açıklamada "(Uzman ve pratisyen hekimlere) 5 bin, 2 bin 500 lira; bu tür zamlar geliyor" ifadelerini kullandı.

"MUTLU EDECEK DÜZENLEMELER GELİYOR"

Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarına yönelik yasal düzenleme Genel Kurul'da görüşülen yasa teklifine eklenecek. Hekimlerimizi ve diş hekimlerimizi mutlu edecek düzenlemeler geliyor" diye konuştu.

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SON DAKİKA | Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına büyük zam müjdesi
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