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Giriş Tarihi: 5.7.2023 18:21 Son Güncelleme: 5.7.2023 18:31

Son dakika: Borsa İstanbul'dan kapanış rekoru

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,71 artışla günü 6.106,76 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.121,60 puana taşıdı.

Son dakika: Borsa İstanbul’dan kapanış rekoru

Son dakika haberi... BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 102,86 puan artarken, toplam işlem hacmi 114,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,97 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,64 değer kazandı.

BORSA İSTANBUL REKORLARA DOYMUYOR

Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde artan resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını ifade etti.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarından alınacak sinyallerin Banka'nın gelecek dönem para politikasına yönelik soru işaretlerini azaltabileceğini, varlık fiyatlarında da oynaklığı artıracağının tahmin edildiğini bildirdi.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de özel sektör istihdamı, haftalık işsizlik başvurusu, JOLTS açık iş sayısı, dış ticaret dengesi, Almanya'da fabrika siparişlerinin öne çıkacağını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.250 seviyesinin direnç, 5.900 ve 5.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Son dakika: Borsa İstanbul'dan kapanış rekoru
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