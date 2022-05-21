SON DAKİKA: Türkiye’den dev enerji hamlesi! Karaya vuran her dalga elektrik olarak dönecek...

YERLİ JENARATÖR VE TÜRBİN: Elektrik üretim santralleri için hayati öneme sahip türbin, jeneratör ve kontrol sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla üretilmesi sağlandı. Yıl sonunda Sarıyar Hasan Polatkan Santrali'nde yerli tribün montajı yapılacak. Bu yıl Ankara sınırları içinde jeneratör fabrikası açmayı planlıyoruz. Böylece, Türkiye'de yüzde 100 dışa bağımlı olduğumuz bir alanda biz üretici ve teknoloji tedarikçisi konumuna geleceğiz.

5'İNCİ ÜLKE OLACAĞIZ: EOS kısaltmasıyla kullandığımız otomasyon sistemi ilk kez Kepez II Hidroelektrik Santrali'nde başarılı bir şekilde 2020'de devreye alındı. 2021'de 5 hidroelektrik santralimize entegre edilen EOS'un, 2022'de 6 hidroelektrik santraline daha entegre edilmesi çalışmaları devam ediyor. Dünyada sadece 4 ülke tarafından üretilen DCS Kontrol S istemlerini (nükleer santral kontrol sistemi ancak Türkiye bunu şu anda hidroelektrik santrallerinde kullanıyor) beşinci üreten ülke konumuna getiren bir ürünü biz EÜAŞ'ın santralleri içerisinde yaygınlaştırmış olacağız.