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Giriş Tarihi: 15.2.2022

Stopaj desteğinin kapsamı genişletildi

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Stopaj desteğinin kapsamı genişletildi
Kur korumalı vadeli mevduat ve katılım hesaplarına sağlanan stopaj avantajına, yurt içi tüzel kişiler ile gurbetçilerin döviz tevdiat hesapları da eklendi. Cumhurbaşkanı kararıyla döviz ve altın birikimi olan şirketler ve Yurtdışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım (YUVAM) sistemindekilerin dövizden TL'ye dönüşen hesaplarında stopaj sıfırlandı. Kararın ikinci maddesi ile gerçek kişilerin 28 Aralık 2021 itibarıyla, şirketlerin 31 Aralık 2021 itibarıyla mevcut olan altın depo hesapları ve altın cinsinden katılma fonu hesaplarının da stopaj desteğinden yararlanması hükme bağlandı. Ayrıca bu tarihlerden sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilen mevduat ve katılma hesapları da yararlanabilecek. Geçen hafta yayımlanan karara göre şirketler 2021 dördüncü çeyrek vergi beyannamesi son tarihine (17 Şubat) kadar vadeli TL mevduat hesabı açtığında döviz kazançları için kurumlar vergisi muafiyeti alacak. Şirketlerin geçen yıl çeyrek kur farkı gelirinin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için 17 Şubat'a kadar kur korumalı TL hesaba dönüş yapması gerekiyor. Buna göre mükelleflerin dördüncü geçici vergilendirme dönemi için dönem sonu değerlemesinden doğan kambiyo kazançları kurumlar vergisinden istisna edilecek. Öte yandan kur korumalı mevduat hesaplarındaki toplam tutar 350 milyar lirayı geçti. Şirketlerin payı da yüzde 30 seviyesine çıktı.

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Stopaj desteğinin kapsamı genişletildi
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