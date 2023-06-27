Tarımsal üretimde AR-GE çalışmalarına tam destek

AR-GE PROJELERİNE DESTEKTE ÜST LİMİT 3 MİLYON

Tarımsal üretimin, verimin korunması ve artırılması amacıyla kamu-özel sektör-sanayi ve üniversite iş birliğinde birçok proje hayata geçirildi. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu gıda, tarım ve hayvancılık alanında belirlenen, toplam 16 ana başlık altında 129 alt başlığında hazırlanan proje başvuruları alındı. TAGEM, 2023 AR-GE Destek Programı için 18. Proje Çağrısı yaparak 26 Nisan 16 Haziran tarihleri arasında başvuruları aldı. Destek üst limitinin 300 bin ile 3 milyon arasında değiştiği projeler, incelenerek destek kapsamına alınacak.

TARIMSAL OTONOM ROBOTU LED IŞIKLARLA ÜRETİMİ İNCELİYOR

TAGEM'in 2020'de 95,3 milyon yatırımla desteklediği AR-GE projelerden biri olan ROBOTAGEM, led ışıkların asma bitkileri üzerindeki etkisini inceliyor. Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Kalecik Karası Üzüm yetiştiriciliği yapılan bağda kırmızı, mavi, yeşil, sarı ve mor renklerde Led ışık kullanılarak asma bitkilerinin verimi artırılmaya çalışıyor. Prototip bağcılıkta ilaçlama, gübreleme, toprak işleme gibi işlemlerin yapılması için kullanılabilecek şekilde bağ üzerinde uygulama odası tasarlanıyor. Projenin ikinci aşamasında ise üzüm bağlarında çeşitli araştırmalarda kullanıma uygun otonom robot tasarım ve imalatı yapılacak.