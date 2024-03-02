THY “Turkish Airlines Red’’i tanıttı

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu Türk Hava Yolları (THY), logosunun ikonik kırmızı rengini ön plana çıkarmak amacıyla, renk otoritesi Pantone Renk Enstitüsü™ ile iş birliği yaptı. Bu iş birliği, havayolunun istikrarlı yolculuğunda farklı bir adımı simgelerken; marka kimliğinin her geçen gün güçlendiğini vurgulamayı hedefliyor. "Turkish Airlines Red"in tanıtımı, Türk Hava Yolları'nın Melbourne'e ilk uçuşunu gerçekleştirmesi ve uçuş ağını 6 kıtaya genişletmesi de dahil olmak üzere, önemli kilometre taşlarına ulaşmaya devam ettiği bir dönemde gerçekleşti. İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Rafet Fatih Özgür, ''Türk Hava Yolları Kırmızısı'nı oluşturmak için Pantone Renk Enstitüsü ile yaptığımız iş birliği, markamızın gelişiminde önemli bir dönüm noktası.Bu yeni renk, sadece görsel kimliğimizi geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda genişleyen küresel ayak izimizi ve filomuzun büyümesini de kanıtlıyor. Bu durum aynı zamanda, kıtaları birbirine bağlama konusundaki mükemmellik ve yenilikçilik anlayışımızın bir işareti'' dedi. Pantone Renk Enstitüsü™ Başkan Yardımcısı Laurie Pressman ise "Türk Hava Yolları uçuş ağını dünya çapında 130 ülkeye genişletirken, güçlü ve enerji dolu, dinamik bir kırmızı ton olan 'Turkish Airlines Red', ufkumuzu genişletiyor" diye konuştu.