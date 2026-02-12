THY’nin TK-Aile adlı uçağı gökyüzüne 500’üncü logoyu çizdi

'2033'TE EKONOMİYE 150 MİLYAR DOLARLIK KATKI SAĞLAYACAĞIZ'

Özel uçuşta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Hakikaten çok güzel bir gün, bundan 12 yıl önce 500 uçağı hayal etmek herhalde çok zordu ama bu gerçekleşti. 12 sene önce 274 uçağımız vardı, bugün 523 uçağımız var. İnşallah 10 yıl içerisinde Türk Hava yolları'nın bunun iki katı 1000 uçağı olacak. Bu kadar uçak Türkiye ekonomisine ne kazandıracak bu önemli. Türk Hava Yolları bu sene 1 buçuk trilyon dolarlık Türk ekonomisinin 65 milyar dolarlık katkı sağlayarak en önemli ekonomik güçlerinden birisi olmuş. İnşallah 2033 yılında inşallah bu rakamlar 150 milyar dolara çıkacak. Türk Hava Yolları'nın büyümesi, sadece uçak sayısıyla değil, Türk ekonomisine katkılarıyla değerlendirmek lazım. 2006 yılında 100'ncü uçağımız geldiğinde Türk Hava Yolları'nın ihracatı 1.7 milyar dolardı. 2025 yılında bu rakam 18.8 milyar dolara çıktı. Türkiye'nin mal ihracatı ve hizmet ihracatının toplamı 400 milyar dolara yakın. Bunun 18.8 milyar dolarını Türk Hava Yolları sağlıyor. 100 bin çalışan adına Türkiye ekonomisine katkının haklı sevincini yaşıyoruz" diye konuştu.

'ŞİRKETİN BURAYA GELMESİNDE 100 BİN KİŞİNİN BÜYÜK KATKISI VAR'

TK-Aile adlı uçak ile ilgili görüşlerini bildiren Bolat, "100 bin çalışanımızdan 5 bini emekli. Biz emeklilerimizi de unutmadık. Onlarda bu şirketimizin buralara gelmesinde çok önemli katkıları olan kişiler. Herkes bir şeyler koyarak şirketi bu noktaya getirdi. Uçağımız şu an 100 bin çalışanı ile uçuyor. Dünyanın her tarafına bu 100 bin çalışanı ile gidiyor. Türkiye ekonomisinin büyümesinde en önemli faktörlerden birisi de ülkemizin güvenli olması. Şehirlerimizi temsilen 81 vilayetimizden gelen şehit yakınları ve kardeşlerimiz de bu uçakta bizizimle beraber" dedi.

HEDEF ÇİN'DEN 2 MİLYON TURİST

Bolat, "2026 yılında Çin'de iki noktaya uçmaya başlayacağız. Biliyorsunuz Çin'de frekanslarda sıkıntılar vardı bunlar aşıldı. Çin'den 5 taşıyıcı Türkiye'ye uçuyor bunları teşvik ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile beraber Çin'den 2 milyon turist getirme projemiz var. Çinli turistler daha çok ülkemizin kültürel değerlerini görmek için geliyor. Biz kültürel değerlerimizi tüm uçuşlarımızda tanıtıyoruz. 22 tane UNESCO miras listesinde 100'e yakın da geçici listede bulunan kültürel varlıklarımız var. Dünyada doğal güzellikler her yerde var. Dünyada olmayan Türkiye'de olan kültürel güzellikler var. Yeni rotalarda Erivan var, Tiran'ı yeniden açtık, Romanya'da bir noktaya daha uçuş başlattık. Artık şehirler azaldı. Yeni Zelanda'ya da uçarak şu an 19 saatlik bir dilimi kapsıyoruz. Sidney'den Vancouver'a. Dünyanın her yerine uçmuş olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.