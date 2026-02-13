TÜİK açıkladı: Ayran, kefir ve yoğurt üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Aralık ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verileri açıklandı. Buna göre; Ticari süt işletmelerince 930 bin 898 ton inek sütü toplandı.



Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,7 azaldı, Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,5 azaldı.



Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi %0,5 azaldı, ayran ve kefir üretimi %14,9 arttı, yoğurt üretimi %10,0 arttı, içme sütü üretimi %3,6 azaldı, tereyağı ve sadeyağ üretimi %0,3 azaldı. Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi %1,3 arttı, ayran ve kefir üretimi %9,3 arttı, yoğurt üretimi %5,5 arttı, içme sütü üretimi %3,9 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi %5,5 arttı.

Bir önceki ay 863 bin 651 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Aralık ayında %7,8 oranında artarak 930 bin 898 ton oldu.

Bir önceki ay 135 bin 49 ton olan içme sütü üretimi Aralık ayında %3,4 oranında artarak 139 bin 645 ton olarak gerçekleşti.