TÜİK açıkladı: Tavuk eti ve yumurta üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Aralık ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini yayımladı. Buna göre; Tavuk eti üretimi 253 bin 993 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,86 milyar adet olarak gerçekleşti.

Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi %10,2 arttı, kesilen tavuk sayısı %9,1 arttı, tavuk eti üretimi %7,1 arttı. Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi %6,0 azaldı, kesilen tavuk sayısı %9,8 arttı, tavuk eti üretimi %11,3 arttı.

Bir önceki ay 233 bin 887 ton olan tavuk eti üretimi Aralık ayında %8,6 oranında artarak 253 bin 993 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 767 milyon 68 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Aralık ayında %5,3 oranında artarak 1 milyar 860 milyon 594 bin adet oldu.