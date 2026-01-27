TÜRASAŞ 801 vagon üreterek rekor kırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ'nin (TÜRASAŞ) geçen yıl farklı türlerde toplam 801 vagonun üretimini tamamlayarak, rekora imza attığını bildirdi. Uraloğlu, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Raporu'nda TÜRASAŞ'ın 174 basamak birden yükselerek, 225. sıraya yerleştiğini, yerli ve milli demiryolu araç üreticilerini, ilk 100 sanayi kuruluşundan biri yapmayı hedeflediklerini söyledi. Uraloğlu, Seri üretime geçtiğimiz Askeri Tank Taşıma Vagonu projemizde, 2025 yılında 100 üretim yaparak 2 yıllık üretimi 1 yılda tamamladık" dedi.