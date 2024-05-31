Türkiye kripto ile “gri listeden” çıkacak

Türkiye, kripto varlıklara ilişkin yasa teklifiyle FAFT'ın "Gri Listesi"nden çıkacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kripto varlıklara yönelik yasa teklifinin görüşmelerinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Türkiye'nin 40 teknik uyum tavsiyesinden 39'unu yerine getirdiğini belirterek, "Biz ev ödevimizi yaptık. Önümüzdeki günlerde listeyle ilgili olumlu karar çıkmasını bekliyoruz" dedi. Çelik, kripto varlıklara sektörün de talebi doğrultusunda vergi getirilmesi için çalışma yapıldığını bildirdi. Çelik, "vergi konusunda çalışma yapılıyor. Burada amaç yerli ve yabancı yatırımcıyı kaçırmayacak, rahatsız etmeyecek bir düzenleme çalışması ama bununla ilgili sektörün de ısrarlı talepleri nedeniyle bir çalışma sürdürülüyor" dedi.