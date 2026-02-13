Türkler yurt dışında gayrimenkulde rekor kırdı

2025, Türk vatandaşlarının yurt dışı gayrimenkul yatırımları açısından rekor yıl olarak kayıtlara geçti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yılın son ayında yapılan yurt dışı gayrimenkul alımları 252 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türklerin bu alımları özellikle 2023'ten sonra hız kazandı. Veriler, 2023'te yıllık alımların 1,8 milyar dolara ulaştığını, 2024'te ise ilk kez 2 milyar dolar sınırının aşıldığını gösteriyor. 2025 yılında ise toplam alımlar 2,7 milyar dolara yükseldi.

Aylık bazda ortalama 223 milyon dolarlık alım gerçekleşirken, rekor ay 288 milyon dolarla 2025'in Ağustos ayında kaydedildi. TCMB verileri, yıllık bazda en düşük yurt dışı gayrimenkul alımlarının ise 2019 yılında yapıldığını ortaya koyuyor.