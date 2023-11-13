Türksat yedekleme merkezi açıldı

Ulaştırmave Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi ile ilgili, "Hizmete açtığımız merkezle televizyon yayıncılığındaki güvenliği daha üst seviyeye çıkartmış oluyoruz" dedi. Bakan Uraloğlu, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yapımı tamamlanan Türksat Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi'nin açılışını yaptı. Bakan Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada Türksat'ın stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "Devletin her noktasına sızmış hain FETÖ mensupları milli irademizi ortadan kaldırmak istediler. Darbe girişiminde ilk buraya saldırdılar. Milletimizin iradesini kırmak için korsan televizyon yayını yapmaya kalktılar. Başarılı olamayınca Türksat'ı hedef aldılar. Burada açılışı gerçekleşen merkezimiz olağanüstü durumlar veya sistem kaynaklı acil durumlarda yayıncılık hizmetlerinin kesintiye uğramaması için çok önemli" diye konuştu.Bakan Uraloğlu, merkezin teknik fonksiyonuna ilişkin olarak şu bilgileri paylaştı: "Bin metrekare ana binaya sahip merkezimiz uydularımıza yedeklilik yapmak amacı ile bir adet 13.2 metre çapında anten ve Ka frekans bandında çalışan alış ve veriş alt sistemlerini de içeren uydu yer istasyonu olarak hizmet verecek. Bu merkez Türksat uydu yer kontrol istasyonları ile entegre çalışacak."