Üç bakan yatırım için geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiğinin ardından BAE'nin Türk ekonomisine yapmayı planladığı yatırımlar netleşiyor. Karşılıklı üst düzey ziyaretlerle normalleşen Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. BAE'den üç bakan beraberinde CEO'larla birlikte Türkiye'deki yatırım imkânlarını somutlaştırmak üzere Türkiye'ye geliyor. BAE heyeti, kamu, özel sektör kuruluşları ve iş dünyası temsilcileriyle yatırım çalıştayında bir araya gelecek.Ziyaret kapsamında Uzayın Barışçıl Kullanımı, Uzay Bilimi, Teknolojileri ve Uygulamaları Alanlarında İş birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanması planlanıyor. BAE Sanayi ve İleri Teknolojiler Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi ile aynı zamanda BAE Uzay Ajansı Başkanı olan Halk Eğitimi ve İleri Teknolojilerden Sorumlu Devlet Bakanı Sarah Bint Yousef Al Amiri Türkiye'ye geliyor.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın davetiyle Türkiye'ye gelecek olan BAE heyeti, çalışma ziyareti kapsamında resmi temaslarda bulunacak. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde yatırım çalıştayı düzenlenecek. Türkiye'deki yatırım imkânlarının ele alınacağı çalıştayda, üç bakanın yanı sıra BAE'nin önde gelen yatırım fonları ve şirketlerinin CEO'ları da yer alacak. Çalıştayda muadil bakanlıklar arasında ikili görüşmelerin yanı sıra, sanayi, yenilenebilir enerji, petrokimya, gıda, e-ticaret, savunma, otomotiv ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kamu iştiraki kuruluşlar ve şirketlerin temsilcileri ile BAE şirketleri arasında işbirliği imkânları değerlendirilecek.İmzalanacak anlaşmayla uzay araştırmaları, teknolojileri ve uygulamaları alanında iki ülke insan kaynağı yetiştirecek, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapacak. Yörünge altı uçuşlar, fırlatma, roket, görüntüleme uydu sistemleri alanlarında ortak Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirecek. Şehir ve bölge planlama, afet yönetimi, doğal kaynak tarama konularda sosyoekonomik alanda uzay çalışmaları yapacak.