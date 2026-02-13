Üretici destekleri, zirai don dahil 158,55 milyar liraya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, tarımsal üretimin güçlendirilmesi için üreticilerin desteklenmesine devam ediliyor.

Bakanlık, bitkisel ve hayvansal üretim, kırsal kalkınma, tarımsal AR-GE ve su ürünleri üretimi alanlarında üreticileri destekliyor.

Bu kapsamda tarımsal desteklerden geçen yıl Bakanlık sistemlerine kayıtlı 2,9 milyon çiftçi yararlandı. Söz konusu dönemde tarımsal destek bütçesi 135 milyar lira olarak belirlenirken, ilave 23,55 milyar lira zirai don desteği ödeneğiyle toplam bütçe 158 milyar 548 milyon liraya yükseldi.

Bu dönemdeki ödemelerin büyük bölümü bitkisel üretime yapılırken, hayvansal üretim ve kırsal kalkınma destekleri de önemli pay aldı. Ayrıca tarımsal AR-GE ile su ürünleri üretimine yönelik destek ödemeleri de gerçekleştirildi.

Bitkisel üretim için 105 milyar 383 milyon lira, hayvansal üretim için 28 milyar 428 milyon lira, kırsal kalkınma için 11 milyar 334 milyon lira, tarımsal AR-GE için 1 milyar 712 milyon lira, su ürünleri üretimi için de 332 milyon lira tutarında destek belirlendi.

Zirai don desteği için verilen ödenek, bitkisel üretim bütçesine dahil edildi.

Destek bütçesinden üreticilere yaklaşık 147 milyar 189 milyon liralık ödeme gerçekleştirirken, kalan yaklaşık 11,36 milyar liranın aktarımı da bu ay tamamlanacak.

Zirai don destekleri için belirlenen tutar da geçen yılın son çeyreğinde üreticilere aktarıldı.