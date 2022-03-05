Vodafone’un hedefi 2025’e kadar % 50 kadın çalışan

Vodafone
, şirket içinde ve dışında yaptığı çalışmalarla kadın istihdamını artırırken, ekonomik ve toplumsal hayatta toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına destek vermeyi sürdürüyor. Tüm dünyada kadınlar için en iyi işveren olmaya odaklanan Vodafone, Türkiye'de de 2025 yılına kadar kadın çalışan oranını yüzde 44'ten yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyor. Vodafone'un kadınlara yönelik projeleri ve gelecek hedefleri, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcıları Hasan Süel, Meltem Bakiler Şahin, Ayşegül Arıcan Şeker'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda paylaşıldı. Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "Yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz. En önemli amacımız, toplumsal dönüşüme katkı sağlamak. Bu dönüşümde, nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların önemli bir rolü var. Kadınların güçlenmesine yönelik projeler geliştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.
SEKTÖRÜN ÜSTÜNDE
Şirket politika ve stratejilerinde cinsiyet eşitliğini temel aldıklarını belirten Aksoy, şöyle devam etti: "Aday havuzunda yüzde 50-50 kadın-erkek eşitliği gözetiyoruz. Türkiye'deki etkimize baktığımızda ise telekom sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 30 iken, Vodafone'da bu oran 44. Orta ve üst düzey pozisyonlarda kadın çalışan oranımız 41, bayilerde yüzde 40. Çağrı merkezlerimizde ise bu oran yüzde 72'ye çıkıyor. Bugüne kadar yurtdışına transfer ettiğimiz 169 çalışanımızın yarısı kadın. Vodafone Grubu olarak, 2025'e kadar kadınlar için dünyanın en iyi işvereni olmayı, 2030'a kadar da yönetimde ve liderlik rollerinde kadın oranının yüzde 40'a çıkarılmasını hedefliyoruz."
TÜM ÇALIŞAN KADIN OLAN MAĞAZALAR ARTIYOR
Vodafone,
bayi kanalında da kadın istihdamının artmasını destekliyor. Yatırımcısı dahil tüm çalışanlarının kadınlardan oluştuğu Vodafone'da Kadın Emeği mağazalarıyla, kadınlara gelir fırsatlarını artırma, teknolojiye erişme ve girişimci olma fırsatı sunuyor. Proje kapsamında halihazırda 9 ilde 13 mağazada toplam 55 kadın istihdam ediliyor. Projeye dahil olmak isteyen kadın yatırımcılardan minimum 1 yıl boyunca sadece kadın personel çalıştırmaları talep edilirken, her yatırımcıya aylık personel başına 1.500 TL'lik sigorta prim desteği sağlanıyor.
Vodafone Vakfı 11 yılda 61 bine yakın kadına ulaşarak 8.7 milyon TL'lik yatırım yaptı.
Vakıf projeleriyle 4.2 milyon kişiye erişti.
Reel değeri 104.3 milyon TL olan 16 projeye destek oldu.
Teknolojide Kadın Hareketi ile 5 ilde 1.300 kadına ulaşıldı.
Evden çalışma esasıyla 270'ten fazla kadın istihdam edildi.