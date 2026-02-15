Yapay zekâda ‘veri’ kârı % 8 artırıyor

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, raporunda "veri" ekonomisiyle kârın yüzde 8 arttığı, maliyetin ise yüzde 10 azaldığı tespitini yaparak, işletmelere yapay zekaya dayalı "iş analitiği" departmanı kurmalarını önerdi. Yapay zekanın, verinin ekonomik bir girdi olarak ön plana çıkardığı belirtilen raporda, "Günümüz ekonomisinde veri 'yeni petrol' olarak nitelendirilirken, yapay zeka bu veriden anlam çıkararak stratejik kararlara yön vermede kritik bir rol oynamaktadır. Şirketler topladıkları müşteri verileri, üretim verileri, finansal göstergeler ve sosyal medya akışları gibi çeşitli kaynaklardan gelen 'büyük veriyi' yapay zeka destekli analizlerle işleyerek, sezgi veya sınırlı analizlerle alınan kararlarda daha objektif ve kanıta dayalı bir yaklaşıma geçebilecektir" değerlendirmesi yapıldı.

KÂR VE MALİYET

Raporda, veri ekonomisine ilişkin araştırmalara yer verilirken veri kültürünü benimseyen kuruluşların, rakiplerine kıyasla 23 kat daha fazla müşteri kazanma ve 19 kat daha fazla kâr etme olasılığına sahip olabildiğine işaret edildi. Raporda şu tespite yer verildi: "Bu çarpıcı fark, veriyi etkin kullanmanın şirket performansına doğrudan yansıdığını belirtmektedir. Yine araştırmalar, iş süreçlerine büyük veri analitiğini entegre eden işletmelerin kârlarında ortalama yüzde 8 artış ve maliyetlerinde yüzde 10 azalma olduğunu göstermiştir. Bu gelişmeler, stratejik planlamanın her aşamasında yapay zekadan destek almanın somut finansal getiriler sağlayabildiğini ortaya koymaktadır."

MİLYARLARCA EURO

Raporda, kamu sektöründe veri odaklı karar almanın önem kazandığı da dile getirilirken, "Şehir planlamasından ekonomik politikalara, sağlık politikalarından eğitim yatırımlarına kadar pek çok alanda hükümetler büyük veriyi ve yapay zeka analitiğini kullanarak daha rasyonel planlamalar yapabilmektedir. Avrupa Komisyonu, açık verilerin etkin kullanımı sayesinde AB genelinde kamu ve özel kesimde yılda yüz milyarlarca avroluk verimlilik kazancı sağlanabileceğini belirtmiştir" denildi.

İŞ ANALİTİĞİ DEPARTMANI KURUN

Raporda, son yıllarda veri ekonomisinin büyüklüğünün hızla arttığına vurgu yapılarak, AB için yapılan projeksiyonlar anlatıldı. Bu projeksiyon raporda şöyle kaleme alındı: "AB veri ekonomisinin 2018'de 301 milyar euro seviyesindeyken 2025 yılı sonu itibarıyla bu rakamın 829 milyar euroya ulaşacağı öngörülmektedir. Bu toplam AB GSYİH'sinin yaklaşık yüzde 5'inden fazlasına denk gelen muazzam bir büyüklüktür ve verinin ne derece önemli bir ekonomik değer haline geldiğini göstermektedir. Benzer şekilde, küresel ölçekte de veri ekonomisinin önümüzdeki yıllarda trilyonlarca dolarlık boyuta ulaşacağı tahmin edilmektedir." Raporda işletmelere "iş analitiği" ve "veri bilim" departmanları kurulması tavsiyesinde bulunuldu.