Yazlıkta yer yarışı

Giriş Tarihi: 8.1.2022

Pandemiyle öne çıkan yazlık evlerde fiyatlar geçen yıla göre yüzde 40 arttı. Yabancı talebinin güçlü olduğunu belirten sektör oyuncuları, “Yerli turist elini çabuk tutsun. Fiyatlar yaza daha da artacak” diyor