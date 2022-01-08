Yazlıkta yer yarışı

Küresel salgın Kovid-19'a rağmen 2021'de en yakın rakibi İspanya'yı geçmeyi başaran Türk turizm sektörü, 2022 yılına hızlı başladı. Bu yıl için 'turizmde rekorlar yılı' olarak adlandırılan 2019'u yakalamayı hedefleyen sektör, tanıtım ve kampanyalarını da hızlandırdı. Yabancı turist sayısında beklenen yeni rekor nedeniyle yerli turiste de uyarıda bulunan tur operatörleri yüzde 50 erken rezervasyon fırsatından yararlanılması için kampanyalarını güçlendirdi. Bu dönemde yerli turist için en güçlü alternatiflerden biri olan yazlıklarda da kontrat dönemi başladı. Hem yazlık kiralama platformları hem de emlakçılar ocak ayı içinde yazlık sahipleriyle yeni kontratlar için masaya oturuyor.
KONTRAT DÖNEMİNDEYİZ
Sektör temsilcilerinin verdiği bilgilere göre bu yıl yerli turistin yanı sıra yabancı turistin de yoğun bir yazlık kiralama talebinin olacağı öngörülüyor. Geçen yıla göre fiyatların ortalama yüzde 40 daha yüksek olduğunu belirten sektör oyuncuları, bu fiyatların yaz dönemine yakın iki kata çıkabileceğine dikkat çekiyor. Sektör oyuncuları, "Yabancı turist şubatmart gibi yazlık kiralaması yapıyor ancak yerli turist mayıs gibi arıyor. Bu dönemde fiyatlar daha da artmış olacak. Aynı zamanda da yer bulmakta da zorluk yaşanabilir. Yazlık kiralamak isteyen yerli turist bu yıl kış döneminden planlama yapmalı" diyor.
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB
) Üyesi ve Villaapart.com'un Genel Müdürü Yeliz Patıroğlu, sektörde ocak ayının kontrat dönemi olduğunu belirterek, "Şu anda ev sahipleriyle görüşme halindeyiz. Genel ev kiralarında yaşanan artışı yazlık kiralamalarında da görüyoruz. Bu yıl sahil şeridindeki fiyatlar sezona minimum yüzde 40 artışla başlayacak" dedi.
2+1 GÜNLÜK 1.000 TL'DEN BAŞLAYACAK
Kaş
-Kalkan
bölgesinde geçen yıl denize uzak, standart bir apartman dairesindeki 2+1 bir dairenin günlük fiyatının 600 TL olduğunu anlatan Patıroğlu, "Bu yıl böyle bir dairenin günlük kirası 1.000 TL'den başlayacak. Yaz sezonunda 1.300 liraya kadar yükselebilir. Yine 3+1 bir daire 2.200 TL iken bu yıl günlük 3 bin TL'den başlayacak. 4+1 bir villa 4 bin TL iken bu yıl 5.5-6 bin TL'den başlayacak" diye konuştu.
AYLIK KİRALAMA YAPMIYORLAR
Bu dönemde sahil hattındaki birçok ev sahibinin 12 aylık kiralamayı tercih etmemeye başladığını anlatan Patıroğlu, "Aylık 4 bin TL kiradan vermek yerine yaz sezonunda günlük o parayı almak istiyorlar. Kış döneminde ise daha çok eve tadilat vs gibi işlemler yapmaya başladılar. Bu bölgede aylık kiralık ev bulmak zorlaştı" ifadelerini kullandı. Ev sahiplerinin önceki yıllarda fiyatı dolar ve euro üzerinden belirleyip TL ile kira aldığını anlatan Patıroğlu, şöyle devam etti: "Ancak bazı ev sahipleri bu yıl direkt dolar ya da euro ile kiralama yapmak istiyor. Yabancıyı önceliklendiriyorlar."
YABANCI TALEBİ ARTACAK
Bodrum Artemis Emlak'ın sahibi Erkan Barış, pandemi nedeniyle son 2 yıldır yazlıklara yabancı talebinin düşük olduğunu belirterek, "Bu yıl aşılanmanın da etkisiyle daha yüksek bir talebin oluşacağını öngörüyoruz" diye konuştu. Yabancı turistin erken kiralama yaptığını anlatan Barış, "Online platformlar üzerinden şubat-mart gibi kiralama yapıyorlar. Yerli ise daha çok mayısta kiralama yapıyor. Yabancı talebi artarsa yerli istediği evi bulmakta zorluk yaşayabilir. O nedenle yerli turiste hem ev bulmakta zorluk yaşamamaları hem de daha uygun olması için erken kiralama yapmalarını öneriyoruz" dedi. Bodrum'da geçen yıl 2+1 standart bir dairenin günlük kirasının 1.000 TL'den başladığını belirten Barış, bu yıl bu fiyatın 1.300 liraya yükseldiğini kaydetti. Barış, "3+1 müstakil bir villanın günlüğü 3 bin TL iken şimdi minimum 4 bin liradan başlıyor" ifadelerini kullandı.