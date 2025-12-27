Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi'nin "Dünyada ve Türkiye'de Enerji Güvenliğinin Bugünü ve Yarını: Kritik Minerallerde Riskler ve Çözümler" temasıyla düzenlediği konferansta konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide 2035 hedefleri doğrultusunda büyüme patikasına girdiğini belirterek, "Yenilenebilirde 2026 yeni bir rekor yılı olacak" dedi. İletim ve dağıtım sektöründe büyük yatırımlar yapılacağını söyleyen Bayraktar, "Yaklaşık 1 trilyon liralık 5 yıllık Türkiye genelinde dağıtım şebekesi seviyesinde bir yatırım, yenileme, bakım programını EPDK yakında açıklayacak" bilgisini verdi. Bayraktar, iletim tarafında ise "ezber bozucu" bir projeksiyona sahip olduklarını belirterek, 2035'te 120 bin megavatlık yenilenebilir enerji kapasitesinin sisteme sağlıklı şekilde entegre edilebilmesi için yüksek gerilim doğru akım (HVDC) hatlar başta olmak üzere iletim şebekesinde "iletim 2.0" niteliğinde bir yatırım sürecini başlattıklarını, 10 yılda 30 milyar dolarlık yatırım yapılacağını dile getirdi. Bayraktar, TEİAŞ kontrolünde Türkiye'nin depolama ihtiyacını ortaya koyacak bir "depolama master planı" ile gelecek 10-15 yılı kapsayan projelendirme sürecinin 2026'da hazırlanacağını ifaede etti. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da ilerleyen yıllarda küresel doğal gaz üretim kapasitesinde yaşanacak artışın etkisiyle fiyatların düşmesini öngördüklerini belirtti.