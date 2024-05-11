Giriş Tarihi: 11.05.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
13:43
80 yaşındaki Nebahat Çehre'nin zayıflık sırrı ortaya çıktı! Günde sadece 15 dakika....
Fit hali ile yıllara meydan okuyan sanatçı Nebahat Çehre adeta gençlik iksiri içmiş gibi. Yıllar geçtikçe gençleşen Nebahat Çehre sosyal medyanın gündemine oturdu. Aşk-ı Memnu dizisindeki unutulmaz rolüyle hafızalara kazınan Çehre'nin gençlik sırrı ortaya çıktı. Uyguladığı diyet ve yaşam tarzı sayesinde fit görünümünü koruyan Çehre'nin zayıflık sırrı, disiplinli bir yaşam ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarından geçiyor. İşte Nebahat Çehre'nin sağlıklı ve aktif yaşamının detayları..