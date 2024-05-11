80 yaşındaki Nebahat Çehre’nin zayıflık sırrı ortaya çıktı! Günde sadece 15 dakika....

Bir dönemin Türkiye Güzeli ve 'Aşk-ı Memnu', 'Haziran Gecesi' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi en çok izlenen dizilerin gözde oyuncusu…Türkiye'nin yaşlanmayan güzeli olarak anılan 80 yaşındaki Nebahat Çehre fit hali ile değme mankenlere taş çıkarıyor.