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Haberler Galeri Akın Akınözü annesi Özlem Akınözü’nün cenazesinde gözyaşlarına boğuldu! Akın Akınözü tabutun başından bir an olsun ayrılmadı…
Giriş Tarihi: 22.07.2024 19:00 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 19:00

Akın Akınözü annesi Özlem Akınözü’nün cenazesinde gözyaşlarına boğuldu! Akın Akınözü tabutun başından bir an olsun ayrılmadı…

'Hercai' dizisindeki başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Akın Akınözü, geçtiğimiz günlerde annesi Özlem Akınözü'yü kaybetti. Annesi Özlem Akınözü'nün vefatıyla sarsılan Akın Akınözü, bugün annesine son kez veda etti. Ünlü oyuncu cenaze töreni sırasında gözyaşlarına boğuldu. İşte Akın Akınözü'nün duygu dolu anları!

Akın Akınözü annesi Özlem Akınözü’nün cenazesinde gözyaşlarına boğuldu! Akın Akınözü tabutun başından bir an olsun ayrılmadı…

Ünlü oyuncu Akın Akınözü, geçtiğimiz günlerde annesi Özlem Akınözü'nün vefat haberiyle büyük bir acı yaşadı.

Akın Akınözü annesi Özlem Akınözü’nün cenazesinde gözyaşlarına boğuldu! Akın Akınözü tabutun başından bir an olsun ayrılmadı…

KANSERE YENİK DÜŞTÜ

Bir süredir kanser tedavisi gören Özlem Akınözü, geçtiğimiz günlerde 60 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Akın Akınözü annesi Özlem Akınözü’nün cenazesinde gözyaşlarına boğuldu! Akın Akınözü tabutun başından bir an olsun ayrılmadı…

Ünlü oyuncu bugün annesine son görevini yerine getirdi.

Akın Akınözü annesi Özlem Akınözü’nün cenazesinde gözyaşlarına boğuldu! Akın Akınözü tabutun başından bir an olsun ayrılmadı…

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Akın Akınözü bugün düzenlenen cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.

Akın Akınözü annesi Özlem Akınözü’nün cenazesinde gözyaşlarına boğuldu! Akın Akınözü tabutun başından bir an olsun ayrılmadı…

BUGÜN KALDIRILDI

Özlem Akınözü'nün cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Vadistanbul Camii'den kaldırıldı.

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