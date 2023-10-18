Aldatmak dizisinde Güzide’yi yeni bir ikilem bekliyor

Aldatmak 42.Bölüm Özeti:

Tolga ve Kahraman ile ilgili çıkan haberlerin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalan kişi Oylum olur. Ancak bu sefer Oylum umutsuzluğa düşmeyecek, oğlu ile kurmaya çalıştığı yuvaya zarar gelmemesi için daha önce gitmediği kadar ileri gidecektir.