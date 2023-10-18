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Giriş Tarihi: 18.10.2023 12:59 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 13:01

Aldatmak dizisinde Güzide’yi yeni bir ikilem bekliyor

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy)'in başrollerinde yer aldığı Aldatmak dizisinde Güzide'yi yeni bir ikilem bekliyor.

Aldatmak dizisinde Güzide’yi yeni bir ikilem bekliyor

Aldatmak 42.Bölüm Özeti:

Tolga ve Kahraman ile ilgili çıkan haberlerin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalan kişi Oylum olur. Ancak bu sefer Oylum umutsuzluğa düşmeyecek, oğlu ile kurmaya çalıştığı yuvaya zarar gelmemesi için daha önce gitmediği kadar ileri gidecektir.

Aldatmak dizisinde Güzide’yi yeni bir ikilem bekliyor

Bununla birlikte çıkan haberler sonrası hem Tolga hem de Kahraman için görmeyi reddettikleri gerçekleri kabullenme vakti gelmiştir.

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Aldatmak dizisinde Güzide’yi yeni bir ikilem bekliyor

Tolga hiç beklemediği bir anda kendini pişmanlık ve vicdan azabı içinde bulur. Bir anlık bir dikkatsizlik ise, Kahraman'ın Oylum'a karşı içinde biriktirdiklerinin açığa çıkmasına sebep olacaktır.

Aldatmak dizisinde Güzide’yi yeni bir ikilem bekliyor

Oylum'un bebeği için verdiği savaşa elinden geldiğince destek olmaya çalışan Güzide için ailesini bir arada tutmak git gide zorlaşmaktadır.

Aldatmak dizisinde Güzide’yi yeni bir ikilem bekliyor

Bu süreçte en büyük dayanağı olan Sezai, İpek ile Güzide'yi nihayet tanıştırır.

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