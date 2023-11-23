Aldatmak’da Behram’ın ölümündeki sır perdesi aralanıyor!

46.Bölüm Özeti:

Sezai ile birlikte Diyarbakır'dan dönüş yoluna düşen Güzide, onu eve dönmekten alıkoyan bir durumla karşılaşır. Ne var ki Oylum'un Behram'ın ölümü ile suçlandığından Güzide'nin haberi yoktur.