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Giriş Tarihi: 11.10.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 11:57

Aldatmak'ta Güzide iki cepheyle birden mücadele ediyor

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu), Yusuf Çim'in başrollerini paylaştığı Aldatmak dizisinde Güzide iki cepheyle birden mücadele ediyor.

Aldatmak’ta Güzide iki cepheyle birden mücadele ediyor

Aldatmak 41.Bölüm Özeti:

Güzide, hastanede karışan bebeğiyle ilgili öğrendiği yeni bir bilgi sebebiyle ne yapacağını bilemez.

Aldatmak’ta Güzide iki cepheyle birden mücadele ediyor

Evladı olması muhtemel bir isme ulaşan Güzide'yi büyük bir şok beklerken, hem Tarık hem de Sezai ona yardım eli uzatmaya çalışır.

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Aldatmak’ta Güzide iki cepheyle birden mücadele ediyor

Mualla'nın baskı ve zorlamaları her geçen gün daha da artarken Oylum için bir tutsaklığa dönüşen ev hayatının katlanılabilir tek kısmı Kahraman'dır.

Aldatmak’ta Güzide iki cepheyle birden mücadele ediyor

Oylum'a olan aşkı yüzünden gözü artık hiçbir şey görmeyen Tolga ise sonuçlarını hiç düşünmeden bir hamle yapar.

Aldatmak’ta Güzide iki cepheyle birden mücadele ediyor

Bu hamle Tolga'nın yalnızca babasını değil, Mualla'yı da karşısına almasına sebep olacaktır.

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