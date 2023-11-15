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Giriş Tarihi: 15.11.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 11:21

Aldatmak'ta Güzide kaybettiği evladının peşinde

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy)'in başrollerinde yer aldığı Aldatmak dizisinde Güzide kaybettiği evladının peşinde...

Aldatmak’ta Güzide kaybettiği evladının peşinde

Aldatmak 45.Bölüm Özeti:

Tarık'ı parmaklıklar ardına gönderecek delilin peşine ayrı ayrı düşen Güzide ve Tarık, bu delili bir başkasının ele geçirdiğinden habersizdir.

Aldatmak’ta Güzide kaybettiği evladının peşinde

Güzide'nin posta kutusunun içindekilere ulaşma ihtimaline karşı yeni bir plan devreye sokan Tarık, Güzide'yi büyük bir tehlikeye atar.

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Aldatmak’ta Güzide kaybettiği evladının peşinde

Videoda gördüğü Oylum'un aslında kim olduğunu anlayan Celal, Kahraman ısrar etse de bu sırrı saklamakta oldukça zorlanacaktır.

Aldatmak’ta Güzide kaybettiği evladının peşinde

Kahraman ise Oylum'a karşı ördüğü duvarları, Can'ı tehdit eden bir durum sonucunda yıkmak zorunda kalır.

Aldatmak’ta Güzide kaybettiği evladının peşinde

Güzide, Eşmeli'de kaybettiği evladı olabilecek başka birini tespit eder.

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