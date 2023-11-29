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Giriş Tarihi: 29.11.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 11:15

Aldatmak'ta intikam hırsı Mualla’nın gözünü kör etti

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy)'in başrollerinde yer aldığı Aldatmak dizisinde intikam hırsı Mualla'nın gözünü kör etti.

Aldatmak’ta intikam hırsı Mualla’nın gözünü kör etti

Aldatmak 47.Bölüm Özeti:

İlknur'un vurulduğu haberi herkesin gündemine oturur. Behram cinayetine dair detayların ortaya çıkması, Güzide'yi korkunç bir kaosun merkezine taşımıştır. Zeliş'in hareketlerinden Ozan'ın sorumlu tutulacağından endişelenen Güzide büyük bir sınavla yüzleşmek üzeredir.

Aldatmak’ta intikam hırsı Mualla’nın gözünü kör etti

Aklı sürekli evlatlarıyla meşgul olan Güzide'nin düşmanları, bu durumdan yararlanmak için elinden geleni yapacaktır. Oylum cephesinde ise işler karmaşıklaşmaya devam etmektedir.

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Aldatmak’ta intikam hırsı Mualla’nın gözünü kör etti

Kahraman, artık Oylum'a olan duygularını kimseden saklayamaz hale gelirken Tolga, Oylum'u hala unutamadığını beklenmedik birine itiraf eder.

Aldatmak’ta intikam hırsı Mualla’nın gözünü kör etti

Hayatında huzur isteyen Oylum için bir isimle köprüleri yakmanın zamanı artık gelmiştir.

Aldatmak’ta intikam hırsı Mualla’nın gözünü kör etti

Evdeki korkunç saldırıdan sonra Zeliş'in artık kaybedecek bir şeyi kalmamıştır.

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